Foto opdracht 23-10-2016 Spelletjes.

Karekiet 23 okt 2016 13:57 Dominoes is overgewaaid uit Amerika of Canada Greet.Het originele spel Mexican train is in Nederland alleen verkrijgbaar bij Zoet Speelgoed in Purmerend.Er zijn drie versies 9/12/15,waarvan wij double twelve hebben gekozen,het is echt een leuk spel.Op de foto even een indruk hoe het werkt.