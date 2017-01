Foto opdracht 22-01-2017

Gribou---Greet 22 jan 2017 16:51 Wat een mooi doosje heb je nog van je eerste vakantie in het buitenland , mooie kleur blauw zit er in .

Prachtig het theezeefje en lekbakje , zie ik niet vaak meer .

Mooie kleur heeft de steen in de ring , het is zeker een prachtige ring .

Een hele mooie serie !

groetjes Greet