Foto opdracht 05 -02-2017.



Van alles wat.





Had er zelf geen grote verwachtingen van,maar toen manlief naar de stad moest [Winkelcentrum Paddepoel] zag ik een kans om veel velgen te verzamelen,geen probleem daar,al had ik wel wat bekijks,niemand heeft me aan gesproken en zo sprokkelde ik een mooie serie bij elkaar.



VW.





CitroŽn.





Ford.





Nog een Ford.





Onbekend.





al rijdend,maar niet goed gelukt.





En onze eigen nepper,degenen die vaak in de bermen liggen.