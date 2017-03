Foto opdracht 12-03-2017







Wenskaarten is het onderwerp,voor mijn geen moeilijk keuze dit keer. Het album van mijn vader er bij gepakt.De meeste kaarten zijn verzonden van mijn grootvader aan mijn grootmoeder en andersom.Dat moet in de jaren rond 1910 zijn geweest,mijn vader is geboren in 1920 en had nog twee oudere broers.Afstanden speelden toen een grote rol en de liefde ging via kaartjes.Ik denk dat de postbode's toen al heel wel gelezen hadden voor ze geariveert waren.De kaarten spreken voor zich denk ik,hoop dat jullie er ook van genieten,net als ik.Nog even verder scrollen voor nog enkele nieuwsjaarkaarten.