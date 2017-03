Foto opdracht 26-03-2017.



Auto sleutels.





Opdracht hulpmiddelen,daar is veel van,maar had geen tijd deze week om naar speciale dingen te zoeken,ben daarom vooral in de keuken terecht gekomen.

1 Sleutels van de auto,zonder kunnen we geen kant op als je in een dorp woont,daarom voor ons wel heel belangrijk.

2 Hebben jullie dat ook ? Van die grote potten waar het deksel niet af wil ? Daarom heb ik daar een hulpje voor,even onder de rand zetten,opwippen en los is het deksel.

3 De leesbril,onmisbaar en herkenbaar denk ik.

4 Om mijn echte Herder schilmesje te scherpen,gebruik ik dit gereedschaps slijpertje,ook geprobeert bij de snoeischaar,waar ik het voor aan scafte,maar helaas,die krijg ik er niet scherp mee.



Zo handig deze.





Leesbril.





Gereedschaps slijper.