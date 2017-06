Nicky jarig.



Collage.





In augustus 1998 haalde ik haar op,zo schattig,niet weetende dat ze zo oud zou worden.19 jaar is ze vandaag geworden.

Ze verhuisde mee,13 jaar geleden en ik maakte me zorgen dat ze terug zou lopen,binnen houden was geen optie,ze wilde naar buiten en ik liet haar gaan,ongerust keek ik haar na,twee uur later was ze nog niet terug,zoeken,maar kon haar niet vinden en eindelijk na drie uur kwam ze kalm aangewandeld,ze had de omgeving verkend,wat was ik blij.

Nu word ze doof,blind en staat wankel op de pootjes,miauwt verschrikkelijk,want ze hoort zich zelf niet meer,we hebben een opstapje voor haar,want ze kan niet meer op haar favorite stoel springen.Ze slaapt meer,maar is verder gezond.

Het liefst ligt ze naast me en waar ik ga,gaat zij,soms wel lekker dat ze slaapt,even rust,want veel aandacht vraagt ze nu wel.



Lekker slapen.





Schuilen voor de regen.





Vorige week,zonnen achter het raam.