Foto opdracht 18-06-2017.

Tharisis 18 jun 2017 17:14 Helemaal, allemaal hartstikke goeie borden, Karekiet!

Groningen in gouden letters, wel verdiend!

Knalrood welkomsthart, ja, zo gaat dat in Fryslan...

Het verboden 'dameshogehakkeninhetzandtezettenbord' is zó leuk!

Je had er duidelijk plezier in deze week!

Groeten, Toos